(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Dondup. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi. A condurre sempre Giorgia. Debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now. Irama, trentenne, è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea. La sua musica fonde vari generi - dal pop all'urban, fino alle influenze cantautorali - e hit dopo hit ha conquistato un pubblico trasversale. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani - che lo ha portato al suo esordio al Festival di Sanremo nel 2016 - e le sue prime esperienze televisive, ha saputo reinventarsi. 55 dischi di Platino, 6 dischi d'Oro e oltre 2,5 miliardi di stream, altre cinque partecipazioni al Festival di Sanremo dove si è sempre classificato nella Top 10, il suo successo è anche nei live: dopo due anni di concerti che hanno chiamato a raccolta oltre 230mila presenze, il prossimo 11 giugno arriverà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per un evento unico e attesissimo. Conferma in blocco per gli altri giudici. Torna a X Factor Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, due volte vincitore al Festival di Sanremo dopo l'apprezzato esordio di un anno fa. Così come Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano nonché tra i più amati e riconosciuti esponenti della scena hip-hop del nostro Paese con una carriera lunga più di 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi, ormai solidissimo per il terzo anno a X Factor. Ci sarà ancora Paola Iezzi, artista che nei suoi due anni a X Factor ha dimostrato di essere intensa ed autentica, sfoggiando cultura musicale e sensibilità artistica. Infine in conduzione per il terzo anno consecutivo ci sarà Giorgia, tra le voci più incredibili e amate della musica italiana, anche in questa edizione avrà il compito di accompagnare le selezioni dei giudici e i tempi, tra le performance dei cantanti e gli ospiti, nel corso dei Live Show. "X Factor continua a essere uno dei progetti più identitari della nostra offerta editoriale, capace ogni anno di intercettare linguaggi, passioni e sensibilità delle nuove generazioni attraverso la musica e il racconto del talento - dichiara Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia -. Con Irama, accanto a una squadra già straordinariamente affiatata, arriva un nuovo sguardo artistico che contribuirà ad arricchire ulteriormente il racconto di questa edizione". Per Marco Tombolini, Ceo di Fremantle, "la più grande sfida che compie ogni anno la squadra di X Factor è rinnovare un format storico raccontando, attraverso il programma, l'evoluzione musicale e anche culturale e sociale di una nuova generazione di giovani talenti. Un racconto reso sempre più avvincente grazie alla presenza di Giorgia, il nostro amato capitano. Al tavolo, quest'anno, accogliamo con grande gioia un nuovo giudice, Irama, che, sono sicuro arricchirà un tavolo reso storico da Paola, Francesco e Jake, che entrano di diritto ormai negli annali del programma. A Irama un grandissimo in bocca al lupo, e al suo predecessore Lauro un sincero grazie e un arrivederci". Le registrazioni delle Audizioni, con il cast al gran completo, partiranno il 2 e 3 giugno a Milano, all'Allianz Cloud: lì si terranno anche Bootcamp e Last Call. Anche quest'anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. (ANSA).