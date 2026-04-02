(ANSA) - MILANO, 02 APR - Prende avvio oggi la riconversione in studentato del Villaggio olimpico di Milano che, durante i Giochi, ha ospitato più di mille atleti di oltre 40 delegazioni internazionali. L'obiettivo è di aprire ad agosto, in tempo per l'avvio dell'anno accademico: con i suoi 1.700 posti, contribuirà a coprire il 6% del fabbisogno di posti letto per studenti del capoluogo lombardo. Si tratta di uno degli investimenti simbolo del fondo Coima Esg City Impact, tra i primi in Italia strutturati secondo i principi dell'impact investing, ed anche una delle rifunzionalizzazioni più rapide al mondo, appena quattro mesi. L'assegnazione dei posti letto ha già raggiunto il 65% del totale: i posti convenzionati con le università pubbliche sono 135, 730 quelli in accordo con l'Università Bocconi e 245 le registrazioni pervenute direttamente attraverso il sito www.villaggio.coima.com. Dei 450 posti a tariffa agevolata già previsti, inoltre, il 30% vengono offerti a una tariffa ulteriormente agevolata di circa 250 euro a seguito della conferma dell'idoneità del Villaggio rispetto ai requisiti del bando Mur. (ANSA).