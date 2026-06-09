(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Al via oggi da Brescia la 44esima edizione della 1000 Miglia, la storica corsa di velocità per auto d'epoca in programma fino al 13 giugno. La gara attraverserà alcune delle località più suggestive della Penisola, con tappe a Padova, Roma, Assisi e ritorno finale a Brescia. I concorrenti viaggeranno a traffico aperto e nel rispetto del Codice della strada, grazie alla scorta della polizia stradale che accompagnerà il corteo con un dispositivo composto da 10 auto, 40 moto e un furgone officina, per un totale di 62 operatori. Gli agenti, informa garantiranno la sicurezza lungo tutto il percorso, coordinando la circolazione e vigilando sui punti più delicati del tracciato. Alla manifestazione parteciperanno anche tre auto storiche della polizia di Stato: Alfa Romeo Giulietta TI 1300, Fiat 1500 e Alfa Romeo 1900 TI Super Special "Pantera". A bordo delle vetture in livrea polizia ci saranno volti noti come la manager e digital creator, Silvia Berri, la giornalista Eva Crosetta, il conduttore televisivo Massimiliano Ossini, la giornalista Myrta Merlino e l'ex calciatore Marco Tardelli. L'edizione 2026 affiancherà alla corsa storica anche la Mille Miglia Green e il Ferrari Tribute. (ANSA).