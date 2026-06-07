(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Ai nastri di partenza il nuovo Btp Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per proteggere dai rincari dei prezzi e riservato ai risparmiatori individuali. Il collocamento avverrà nell'arco di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 (salvo chiusura anticipata), e già venerdì 12, quando sarà svelato il tasso fisso minimo garantito, sarà possibile avere un'idea del guadagno minimo lordo. Per questa emissione il Btp Italia Sì avrà durata 5 anni con cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal Mef venerdì e potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. Inoltre, è previsto un premio finale extra dello 0,6% del capitale investito per chi sceglierà di acquistare il Btp Italia Sì nei giorni di emissione e lo terrà sino a scadenza. (ANSA).