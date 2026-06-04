(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Al via la collaborazione tra la Banca d'Italia e il dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere l'alfabetizzazione finanziaria digitale dei cittadini: più consapevolezza e autonomia nella gestione digitale delle finanze personali e l'utilizzo in sicurezza dei servizi bancari digitali. Lo si apprende da una nota. Pagare un bollettino, controllare il saldo, fare un bonifico in sicurezza: operazioni quotidiane che sempre più spesso passano dal digitale, ma che non sono ancora alla portata di tutti, solo un italiano su due utilizza l'home banking. Il progetto è stato avviato anche grazie alle opportunità offerte dalla misura Pnrr "Rete dei servizi di facilitazione digitale". In meno di tre anni, 2 milioni di cittadini hanno usufruito delle opportunità di formazione gratuita messe a disposizione dai Punti Digitale Facile e il target previsto dall'UE è stato raggiunto con oltre 7 mesi di anticipo. Nei primi tre giovedì di giugno - il 4, l'11 e il 18 - si svolgeranno tre webinar interattivi curati da esperti della Banca d'Italia e rivolti ai facilitatori digitali, figure chiave della rete dei "Punti Digitale Facile", che operano sul territorio per supportare i cittadini meno esperti. Gli incontri avranno una durata di circa un'ora e mezza ciascuno, e coinvolgeranno centinaia di facilitatori. L'approccio è pratico e inclusivo e si parlerà di: accesso in sicurezza al conto e strumenti di autenticazione; operazioni più comuni (bonifici, pagamenti, consultazione dei movimenti); lettura dei documenti bancari e gestione del rapporto con la banca; prevenzione delle frodi e riconoscimento delle truffe online, incluse quelle che utilizzano tecnologie avanzate. (ANSA).