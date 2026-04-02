(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Consapevole della necessità di far fronte agli effetti dell'attuale congiuntura internazionale, Aiscat accoglie con favore la proposta avanzata dal Mit e dal ministro Matteo Salvini, offrendo il contributo delle società concessionarie volto a calmierare il prezzo dei carburanti presso le aree di servizio autostradali per un periodo di 20 giorni". Così l''Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, in una nota. In tale ottica, è stato pertanto "subito avviato un percorso con il coinvolgimento di tutti i diversi operatori del settore affinché si possa addivenire ad una riduzione del prezzo alla pompa di 5 centesimi di euro per litro in tempi ristretti", spiega Aiscat. L'apertura di Aiscat sugli sconti sui carburanti in autostrada servirà a poco, perché a fronte di prezzi medi del gasolio che in autostrada hanno raggiunto oggi quota 2,144 euro al litro, un taglio da 5 centesimi si traduce in un risparmio da appena 2,5 euro a pieno, afferma il Codacons, commentando il contributo offerto dalle società concessionarie. Affinché possa registrarsi un minimo beneficio per i consumatori, lo sconto sui listini praticati dagli impianti autostradali deve partire subito, prima degli spostamenti di Pasqua degli italiani, quando cioè aumentano i rifornimenti di carburante lungo le autostrade. Se scatterà dopo le feste, lo sconto sarà pressoché inutile. - spiega il Codacons - Allo stato attuale l'escalation senza sosta dei listini alla pompa ha letteralmente 'divorato' il taglio delle accise varato dal governo: rispetto ai prezzi in vigore prima dello sconto fiscale da 24,4 centesimi, infatti, i listini del gasolio risultano oggi inferiori di appena 1,8 centesimi di euro, con un risparmio effettivo su un pieno di diesel inferiore a 1 euro (0,9 euro per l'esattezza), calcola il Codacons. Per questo, pur apprezzando lo sforzo di Aiscat, uno sconto di soli 5 centesimi in autostrada rappresenta al momento una goccia nel mare, conclude l'associazione. (ANSA).