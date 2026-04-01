(ANSA) - ROMA, 01 APR - Sedici per 'Le città di pianura' di Francesco Sossai, quattordici per La grazia di Paolo Sorrentino, tredici per 'Le assaggiatrici di Silvio Soldini' e otto candidature a 'Duse' di Pietro Marcello, 'Fuori' di Mario Martone e 'La città proibita' di Gabriele Mainetti e sette, infine, a 'Primavera' di Damiano Michieletto. Queste le principali candidature, tutte nel segno degli autori, della 71/a edizione dei Premi David di Donatello annunciate stamani al Teatro 18 di Cinecittà alla presenza Williams Di Liberatore - direttore Intrattenimento Prime Time; Piera Detassis - presidente e direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello; Antonio Saccone - presidente Cinecittà S.p.A; Manuela Cacciamani - amministratore delegato Cinecittà S.p.A e Lucia Borgonzoni - sottosegretario del MiC. Hanno partecipato anche i Presidenti di Anica e Agis, soci fondatori, e il consiglio direttivo dell'Accademia del Cinema Italiano. La cerimonia di consegna dei David di Donatello andrà invece in onda mercoledì 6 maggio, in prima serata su Rai1. (ANSA).