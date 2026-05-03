(ANSA) - TORINO, 03 MAG - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pinerolo, nel Torinese, hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di 38 anni, di origine marocchina per resistenza a pubblico ufficiale e per rapina. L'uomo infatti è stato riconosciuto da un residente, che ha raccontato ai militari di essere stato aggredito a colpi di pietra e che gli era stata sottratta la spesa. L'episodio risale al tardo pomeriggio del q maggio ed è accaduto in piazza Garibaldi, vicino alla stazione ferroviaria, dove era stata segnalata una lite. I militari hanno trovato il trentottenne, senza fissa dimora poco distante, già noto alle forze di polizia. L'uomo ha opposto viva resistenza al controllo ma è stato immobilizzato e portato in caserma, riconosciuto dalla vittima quale suo aggressore. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. (ANSA).