(ANSA) - CREMONA, 12 GIU - Al culmine di una lite, ha picchiato la compagna, l'ha ferita al collo con un'arma da taglio e l'ha cosparsa di candeggina. E successo a Cremona ieri sera e la donna è stata salvata dalla polizia, intervenuta dopo l'allarme dei vicini. Trasportata in ospedale è stata giudicata guaribile in 14 giorni per "contaminazione oculare da candeggina" e ferite al collo e al corpo. Il compagno violento, un 43enne pregiudicato per reati contro la persona, la pubblica amministrazione e l'ordine e la sicurezza pubblica, trovato dagli agenti in evidente stato di alterazione alcolica, è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate ai danni della compagna, coetanea, oltre che di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Alla vista dei poliziotti, ha assunto un comportamento ostile e aggressivo, tentando di colpire nuovamente la partner prima di essere bloccato dagli agenti, che nel frattempo sono stati insultati e spintonati. La donna ha segnalato la presenza di un machete nella camera da letto e l'arma è stata sequestrata. (ANSA).