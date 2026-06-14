(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "La decisione finale di Teheran riguardo l'accordo è in fase di esame". Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran, citando quella che definisce una fonte attendibile vicina al team negoziatore: "L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale riguardo l'accordo proposto. L'esame delle dimensioni politiche, giuridiche e tecniche delle proposte presentate è ancora in corso". Sempre secondo l'agenzia, che cita "fonti informate", "l'esame delle varie dimensioni delle proposte presentate continua ancora a livelli di competenza e decisionale, e le istituzioni responsabili stanno valutando attentamente gli aspetti politici, giuridici e tecnici della questione". Una delegazione del Qatar, Paese che funge da mediatore tra Iran e Stati Uniti insieme al Pakistan, è arrivata oggi a Teheran nell'ambito di colloqui volti a porre fine in modo duraturo alla guerra in Medio Oriente, secondo quanto riportato dai media iraniani. L'agenzia di stampa Isna ha riferito che un consigliere del ministro degli Esteri del Qatar è stato inviato in Iran. Questa visita ha lo scopo di "esaminare gli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico", secondo Tasnim, un'altra agenzia di stampa iraniana. (ANSA).