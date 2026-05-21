(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano: le compravendite sono state quasi 767mila, con un balzo in avanti del 6,4%. In aumento anche il fatturato relativo agli acquisti, che ammonta a circa 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più rispetto al 2024 (+8,8%). Sono i dati contenuti nel Rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Abi. Tra le città, la crescita è più accentuata per il mercato residenziale di Palermo, +9,4%, di Torino, +6,8% e di Roma, +6,2%, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze, con una flessione del 3,8%. (ANSA).