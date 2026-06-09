(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Al via le comunicazioni di Comuni, Regioni e altri enti locali che vogliono aderire alla rottamazione quinquies per i debiti affidati ad Agenzia entrate-Riscossione che riguardano fra l'altro Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. La misura non riguarda i debiti affidati a riscossori privati per i quali è prevista un rottamazione ad hoc. L'Agenzia ha pubblicato infatti le modalità con le quali Regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione. Cosa prevede la Rottamazione-quinquies estesa a Regioni ed enti locali: il decreto fiscale prevede l'estensione della Rottamazione-quinquies, anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026. Tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati, per i quali la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma che sarà gestita secondo le modalità decise da ciascun ente. Dopo che l'ente territoriale ha adottato e comunicato l'applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto fiscale. La domanda potrà essere inoltrata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026. (ANSA).