(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Aumentano gli scambi delle abitazioni in tutta Italia: nel primo trimestre del 2026 le compravendite di abitazioni crescono del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, con quasi 180mila immobili residenziali scambiati. La crescita interessa tutte le aree del Paese, con gli incrementi più marcati nel Nord Ovest e nel Sud (+5,1%). Torna inoltre a salire la quota di acquisti assistiti da mutuo ipotecario, che raggiunge il 47,8% del totale, mentre il capitale finanziato supera gli 11 miliardi di euro. In aumento anche la quota delle agevolazioni "prima casa" usufruite, che sfiora il 73%. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. Dati positivi per il non residenziale e per i terreni. Il settore non abitativo registra un aumento dell'1,8% rispetto al primo trimestre del 2025, trainato soprattutto dal comparto terziario-commerciale (+2,1%) e da quello agricolo (+6,2%). Crescono gli scambi di uffici (+1,2%) e dei depositi commerciali e autorimesse (+4,7%), mentre risultano in calo le compravendite di negozi (-2,1%) e del settore produttivo (-5,7%). Le statistiche riportano un miglioramento per quanto riguarda le compravendite di terreni, con una superficie scambiata in aumento dell'1,6% in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente. A sostenere il risultato soprattutto il Sud e le Isole. I terreni agricoli registrano una crescita dell'1,8% e quelli edificabili del 5,5%. (ANSA).