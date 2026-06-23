(ANSA) - MILANO, 23 GIU - E' stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro, a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un suv, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'hinterland milanese non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato ritracciato, invece, il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. (ANSA).