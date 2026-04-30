(ANSA) - ROMA, 30 APR - Una richiesta di valutazione dei servizi offerti da Google con AI Overviews e AI Mode per la possibile violazione del Digital Service Act è stata inviata dall'Agcom alla Commissione europea. L'iniziativa ha preso avvio da una segnalazione da parte della Fieg, secondo cui tali servizi hanno determinato una significativa riduzione della visibilità e reperibilità dei contenuti editoriali. A seguito delle audizioni di Google, Fieg e Fisc, Agcom ha ritenuto di sottoporre la questione alla Commissione Ue, ai fini dell'eventuale avvio di una indagine per la possibile violazione di alcuni obblighi previsti dal Dsa in capo alle piattaforme. (ANSA).