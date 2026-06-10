(ANSA) - KHOST, 10 GIU - Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito mercoledì da funzionari locali e governativi. "Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano", ha scritto il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid su X. L'esercito pakistano non ha al momento commentato quanto accaduto. Questi attacchi sono i più letali delle ultime settimane. Una relativa calma era tornata nella zona di confine dopo gli scontri sporadici che avevano portato allo scoppio di una guerra aperta tra i due paesi alla fine di febbraio. Almeno 372 civili afghani sono stati uccisi nelle violenze tra il 1 gennaio e il 31 marzo, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a metà maggio. (ANSA).