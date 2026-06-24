(ANSA) - TORINO, 24 GIU - "Con la scritta 'Remigrazione!' è stato imbrattato il bellissimo graffito dedicato a Gaza realizzato a Nichelino, nel Torinese, su iniziativa del nostro assessore Fiodor Verzola". Lo afferma il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, citando l'assessore alle Politiche del lavoro, commercio, protezione civile, giovani e politiche sugli animali della cittadina in provincia di Torino. "La matrice dell'atto vandalico - aggiunge Acerbo - è inequivocabile: l'estrema destra fascista e razzista che non a caso simpatizza con il governo genocida di Netanyahu. Che i fan di Vannacci, Casa Pound, Salvini o Meloni imbrattino un murales di solidarietà con il popolo palestinese è inequivocabile segno che la complicità col genocidio e il suprematismo bianco sono ormai parte della ideologia dell'estrema destra. Gli immigrati hanno preso il posto degli ebrei come capri espiatori della loro propaganda infame" aggiunge Acerbo. "Il tema del murale, il genocidio a Gaza, è stato scelto dai ragazzi e dalle ragazze del territorio tramite percorso progettuale partecipativo effettuato nelle scuole superiori", ricorda il segretario di Rifondazione. (ANSA).