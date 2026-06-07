(ANSA) - COMO, 07 GIU - Un giovane di 19 anni originario della Tunisia è ricoverato dalla scorsa notte in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dopo essere stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta attorno alla 1.30 a Como, nella centralissima piazza Volta, cuore della movida del capoluogo lariano. L'aggressore, tuttora ricercato dai carabinieri, è riuscito a dileguarsi nella folla che a quell'ora riempiva ancora la piazza e le vie limitrofe. Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito gravissime. Sottoposto a intervento chirurgico, è in prognosi riservata. (ANSA).