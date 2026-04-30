(ANSA) - TRICASE, 30 APR - Un uomo di 32 anni, originario del Bangladesh è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di avere accoltellato a morte suo fratello minore, di 28 anni, durante una lite a Tricase, nel Leccese. La lite è avvenuta nell'appartamento dove i due vivevano in via Cadorna alla presenza di un altro cittadino bangladese che convive con loro e che ha chiamato i soccorsi. L'omicidio è avvenuto attorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare l'aggressore e stanno ora ricostruendo la dinamica e il movente dell'accaduto. L'uomo avrebbe confessato. Sul posto è intervenuto per i rilievi anche personale del Nucleo Investigativo di Lecce. (ANSA).