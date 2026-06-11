(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Si è presentato in Procura a Milano stamani, per chiedere di essere ascoltato a verbale, uno dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa 20enne spagnola in Erasmus, che aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Il giovane, 24 anni, assistito dall'avvocato Francesco Furnari, si è presentato di sua iniziativa assieme al legale, per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Da quanto riferito, il ragazzo sta rendendo, come poi deciso dai pm, spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria. (ANSA).