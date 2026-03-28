- VERONA, 28 MAR - Dall'1 aprile a Verona entrerà in vigore il nuovo regolamento per l'accesso al Cortile della Casa di Giulietta. I due siti turistici saranno entrambi visitabili solo su prenotazione, con ingressi a pagamento contingentati per slot orari e biglietti distinti. Grazie alla convenzione recentemente siglata tra il Comune di Verona, la Società Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, saranno attivi il nuovo percorso e il nuovo sistema di accesso. Un biglietto per l'ingresso al solo Cortile, con l'ormai iconica statua di Giulietta e il famoso balcone posto a rievocare il dialogo shakespeariano tra i due giovani innamorati, e un biglietto onnicomprensivo, che consente la visita anche alla Casa di Giulietta, con gli ambienti interni e gli allestimenti dell'edificio-torre medievale. Per entrambe le tipologie di visita l'ingresso del pubblico - come già sperimentato in coincidenza con il picco di presenze turistiche a Verona prima di avviare il nuovo corso - avverrà da Piazzetta Navona e prevede un percorso attraverso il foyer dell'adiacente Teatro Nuovo, che nel 2026 compie giusto 180 anni. I visitatori troveranno un'atmosfera con la rievocazione del mito e dell'immaginario sorti intorno alla tragedia di Giulietta e Romeo, grazie ad addetti all'accoglienza in costumi di scena e ad immagini e brevi video che ricordano rappresentazioni famose, di cinema e prosa, delle vicende rese eterne dai versi di William Shakespeare. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale, attraverso questo percorso, è anche di assicurare l'accesso sicuro, decongestionando la viabilità intorno al sito di Giulietta. Il prezzo del biglietto per il percorso Teatro-Cortile Cortile è di 5 euro; la tariffa per la visita completa, inclusi gli interni della Casa di Giulietta, di 12 euro.