(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sarà l'isola di Ventotene, luogo simbolo del Manifesto per un'Europa libera e unita, ad ospitare dal 14 al 19 giugno l'VIII Summer School e Conferenza internazionale promossa dall'Associazione "Per l'Europa di Ventotene", dedicata quest'anno al tema "Europa e autonomia strategica. Verso un'Unione più forte, sicura e sovrana". L'iniziativa, riunirà studiosi, costituzionalisti, giuristi, esperti di relazioni internazionali, rappresentanti delle istituzioni e giovani ricercatori provenienti da università italiane ed europee, per discutere le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il ruolo dell'Unione europea nello scenario globale. Presidente dell'Associazione e direttore scientifico della Conferenza è il costituzionalista Andrea Patroni Griffi, professore ordinario di Diritto costituzionale all'università degli Studi di Napoli Federico II. Segretario dell'Associazione è Gerardo Santomauro, notaio ed ex sindaco di Ventotene. L'edizione 2026 si svolge in un momento storico nel quale l'autonomia strategica europea è divenuta una questione decisiva: guerre, crisi energetiche, instabilità nel Mediterraneo, sicurezza comune, competizione tecnologica globale, intelligenza artificiale, infrastrutture digitali, spazio europeo della ricerca e difesa dei processi democratici mostrano quanto il futuro dell'Unione dipenda dalla sua capacità di decidere, produrre, innovare e proteggere i propri interessi fondamentali. I lavori si apriranno lunedì 15 giugno con i saluti istituzionali di Gerardo Santomauro. La prima sessione, introdotta e coordinata da Andrea Patroni Griffi, sarà dedicata a "Per una più forte Europa politica: i profili di scenario". Tra gli interventi, quelli di Francisco Balaguer Callejón, Ferdinando Nelli Feroci e Roberto Sommella. Sempre lunedì, la seconda sessione, coordinata da Sergio Marotta, sarà dedicata a "Sicurezza, energia, digitale", con Mario Esposito e Alessia Fonzi. Martedì 16 giugno il confronto si concentrerà sulla difesa comune europea. La terza sessione, coordinata da Alberto Lucarelli, ne affronterà "presupposti e garanzie" con Michele Vellano, Nicola Lupo, Luigi Gianniti, Arianna Vedaschi e Maura Mattalia. Nel pomeriggio di martedì, la quarta sessione, coordinata da Antonio D'Aloia, sarà dedicata alle "questioni" della difesa comune europea. Ne parleranno Alessandro Sterpa, Giuliano Vosa, Rosanna Fattibene e Michele Francaviglia. Mercoledì 17 giugno la quinta sessione, coordinata da David Capitant, sarà dedicata a "Clima, energia, infrastrutture critiche e proiezione geopolitica dell'Unione", con gli interventi di Francesco Tufarelli, Ugo Patroni Griffi, Anna Papa, Filippo Scuto, Michele Corleto. Sempre mercoledì, la sesta sessione, coordinata da Anna Papa, affronterà "Governance delle tecnologie e diritto pubblico europeo". Ne discuteranno Giovanni Maria Riccio e Maria Romana Allegri, Momento centrale della Summer School sarà la Lectio magistralis di Enrico Letta, decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs presso IE University, presidente dell'Istituto Jacques Delors e già presidente del Consiglio, dedicata a "Europa, Autonomia strategica". La presenza di Letta darà alla Conferenza un rilievo particolare, collocando la riflessione scientifica di Ventotene nel cuore del dibattito europeo su competitività, mercato unico, sovranità economica, capacità politica dell'Unione e futuro dell'integrazione. A seguire, l'ultimo panel coordinato da Luca Di Majo, dedicato a "Sovranità dei dati e costituzionalismo applicato al digitale". (ANSA).