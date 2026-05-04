(ANSA) - ROMA, 04 MAG - One Battle After Another (Una battaglia dopo l'altra) di Paul Thomas Anderson si aggiudica il David come miglior film internazionale. Il film è uscito nelle sale italiane distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell'edizione 2026 è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. Il film vede protagonista Leonardo DiCaprio nei panni di Bob, rivoluzionario in declino che vive in uno stato di paranoia confusa, sopravvivendo ai margini della società insieme alla sua vivace e indipendente figlia Willa (Chase Infiniti). Quando, dopo sedici anni, il suo acerrimo nemico (interpretato da Sean Penn) riappare e Willa scompare, l'ex militante radicale si lancia in una disperata ricerca. Padre e figlia dovranno affrontare insieme le conseguenze del suo passato. One Battle After Another (Una battaglia dopo l'altra) si è aggiudicato sei premi Oscar su tredici candidature tra cui quello per il miglior film. Paul Thomas Anderson è stato premiato dall'Academy come miglior regista e per la miglior sceneggiatura non originale; Andy Jurgensen ha vinto l'Oscar per il miglior montaggio e Cassandra Kulukundis quello per il miglior casting. Infine, Sean Penn si è aggiudicato l'Oscar come miglior attore non protagonista. Gli altri film candidati con One Battle After Another (Una battaglia dopo l'altra) nella cinquina per il premio David miglior film internazionale erano Ainda estou aqui (Io sono ancora qui) di Walter Salles, Ṣawt al-Hind Rajab (La voce di Hind Rajab) di Kaouther Ben Hania, The Brutalist di Brady Corbet e Yek tasadof-e sade (Un semplice incidente) di Jafar Panahi. (ANSA).