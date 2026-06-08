(ANSA) - TRIESTE, 08 GIU - Partirà sabato sera dal centro di Udine la seconda edizione di Friuli Doc Run - Memorial Lorenzo Parelli, la manifestazione sportiva inclusiva dedicata alla memoria dello studente diciottenne morto nel 2022 durante uno stage in azienda. Presentata oggi a Udine alla presenza, tra gli altri, del direttore tecnico di PromoRun Michele Gamba, del vicepresidente e assessore regionale a cultura e sport Mario Anzil e dei coniugi Parelli, genitori di Lorenzo, la seconda edizione di Friuli Doc Run - Memorial Lorenzo Parelli, in programma il 13 giugno dalle 19, proporrà quattro diversi circuiti di corsa, con la volontà di promuovere lo sport come strumento di inclusione. "Una manifestazione capace di dimostrare come lo sport possa essere molto in più di una semplice competizione - le parole di Anzil - ma soprattutto l'occasione per ricordare Lorenzo non solo come vuota memoria, ma per porre l'attenzione sull'importanza della sicurezza sul luogo di lavoro". "Gli studenti rimangono centrali - è stato l'intervento di Maria Elena, mamma di Lorenzo - e, in un evento comunque festoso e leggero, rimane un tema di sottofondo molto importante". Parole condivise anche dal padre Dino: "Siamo grati di questa visibilità, è un segno che Udine è molto sensibile e c'è il ritorno sulle nostre attività di sensibilizzazione e sulla Carta di Lorenzo che abbiamo creato. Ci dà speranza per continuare il nostro cammino di divulgazione e di attenzione sulla sicurezza per quanto riguarda i ragazzi durante il periodo di formazione". Il presidente dell'Inail Fabrizio D'Ascenzo, in collegamento video, ha sottolineato la vicinanza dell'Istituto "a questa manifestazione sia per la grande ammirazione e rispetto che ho per i genitori di Lorenzo sia perché è una manifestazione importante pienamente in linea anche con le nostre finalità. Da parte nostra c'è anche la disponibilità a poter ragionare in merito a ulteriori manifestazioni, anzitutto la prossima edizione". Dal prossimo anno, ha annunciato Gamba, il progetto cambierà nome in Memorial Lorenzo Parelli, proprio a sottolineare l'importanza dell'attività di sensibilizzazione tra gli studenti. (ANSA).