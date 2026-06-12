(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Il Politecnico di Torino ha conferito a Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione europea, il PoliTo Foresight & Innovation International Award 2026, riconoscimento assegnato dall'ateneo a personalità che si distinguono nell'affrontare le grandi sfide dell'innovazione con visione strategica e impatto internazionale. L'anno scorso era stato assegnato a Mario Draghi. La cerimonia si è svolta oggi nella sala Mappamondi dell'Accademia delle Scienze di Torino: hanno partecipato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il rettore del Politecnico Stefano Corgnati. "Con questo riconoscimento, il Politecnico di Torino vuole celebrare non soltanto un percorso individuale di eccellenza, ma una più ampia capacità di interpretare il cambiamento e di orientarlo - ha detto il rettore - .Il Foresight & Innovation International Award è infatti dedicato a figure che comprendono come il progresso non sia soltanto una questione tecnologica, ma anche politica, istituzionale e strategica, e che sappiano trasformare tale consapevolezza in azione pubblica e visione di lungo periodo". "Il premio è stato attribuito a Teresa Ribera per l'autorevolezza del suo percorso istituzionale e internazionale e per il contributo offerto alla costruzione di un'agenda europea capace di coniugare transizione ecologica, competitività, sviluppo delle competenze, responsabilità pubblica e visione strategica", ha aggiunto Corgnati. "Il premio ha inteso sottolineare una leadership che richiama una delle sfide fondamentali del nostro tempo: costruire sostenibilità e competitività insieme". ha detto Giovanni Federigo De Santi, docente del Politecnico e presidente dell'Energy & Climate High Level Group. (ANSA).