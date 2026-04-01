(ANSA) - TEHERAN, 01 APR - Migliaia di iraniani hanno partecipato oggi a Teheran ai funerali di Alireza Tangsiri, comandante della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, ucciso da un attacco israeliano il 26 marzo. Il corteo funebre si è svolto nel giorno del 47/mo anniversario della Repubblica islamica, proclamata il 1/mo aprile 1979, all'indomani della Rivoluzione che rovesciò l'ultimo scià Mohammad Reza Pahlavi, ponendo fine a oltre 2.500 anni di monarchia. Al 33esimo giorno del conflitto che ha incendiato il Medio Oriente, i sostenitori della Repubblica islamica hanno gremito piazza Enghelab ('rivoluzione'), nel cuore della capitale. Un bambino teneva a braccia tese un cartello con la scritta in inglese 'Vengeance' ('Vendetta'), mentre la folla intonava all'unisono slogan tra cui 'Allah Akbar, Khamenei Rahbar' ('Dio è il più grande, Khamenei è la guida suprema'). Gli iraniani scesi in piazza hanno reso omaggio ai parenti caduti dall'inizio della guerra, tenendo in mano cartelli con i loro volti. A guidare il corteo, la bara di Tangsiri, considerato l'artefice del blocco dello stretto di Hormuz, nonché uno dei militari più conosciuti dai cittadini iraniani. (ANSA).