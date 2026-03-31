(ANSA) - ROMA, 31 MAR - A Civitavecchia, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura per i minorenni di Roma un giovane studente per il reato di porto abusivo di armi: aveva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 13,5 centimetri. L'operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un giovane armato all'interno della scuola. Per operare nella massima discrezione e tutelare la sensibilità degli altri alunni presenti, i militari hanno agito in abiti civili. Una volta individuato il giovane, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale, avvenuta alla presenza della dirigente scolastica e del padre del minore, convocato d'urgenza sul posto. Il controllo ha confermato i sospetti: il ragazzo nascondeva addosso il coltello. L'arma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile. (ANSA).