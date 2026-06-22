(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il caldo estremo che sta vivendo anche la città di Milano, con temperature che toccano i 36 gradi, si fa sentire anche in Consiglio comunale. La seduta odierna è stata chiusa in anticipo a causa dei continui cali di tensione che provocavano lo stop dei server deputati al funzionamento del Consiglio. I cali di tensione sono provocati dalla grande richiesta di energia dovuta all'utilizzo dei condizionatori. Così, dopo diverse interruzioni, la presidente dell'aula Elena Buscemi, anche su richiesta di alcuni consiglieri, ha decretato la fine della seduta. (ANSA).