(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Tragedia nella serata di ieri a Milano dove un agente della Polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento ad un auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è inizato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, quando un'automobile non si è fermata ad un posto di blocco. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo, sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata. (ANSA).