(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Protagonista discreto ma imprescindibile della storia culturale italiana, Giorgio Assumma ha saputo coniugare rigore professionale e integrità morale, affermandosi come autorevole punto di riferimento nel mondo della comunicazione audiovisiva nel diritto d'autore": è la motivazione con cui l'Osservatorio Media del Moige - Movimento Italiano Genitori ha deciso di assegnare allo storico presidente della Siae il Premio alla Carriera family friendly. La cerimonia è in programma lunedì 15 giugno a Roma, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, nell'ambito della 19/a edizione di 'Un anno di zapping e di streaming'. "Nella dimensione pubblica come in quella privata", si legge ancora nella motivazione, Assumma "ha incarnato un equilibrio raro, fatto di intelligenza, umanità e profondo senso del dovere. La sua esperienza del mondo dello spettacolo, vissuta sempre con sobrietà e dietro le quinte, rappresenta oggi un esempio anche per un pubblico family: un modello positivo da trasmettere ai più giovani, mostrando come si possa vivere in un ambiente spesso percepito come solo appariscente, mantenendo autenticità e giugno costruendo relazioni vere, lontane da logiche di mero interesse". Nato a Civitavecchia il 29 novembre 1934, la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma con Antonio Segni, al tempo presidente del Consiglio e poi presidente della Repubblica, Assumma svolge l'attività di legale da 68 anni, nel settore della proprietà letteraria ed artistica. Ha insegnato Diritto dell'Unione Europea alla Lumsa di Roma e Diritto dell'Informazione allo Iulm di Milano. È autore di numerose pubblicazioni di diritto d'autore e di diritto dell'Unione Europea. È stato per oltre trent'anni presidente dell'Istituto Giuridico dello Spettacolo e dell'Informazione e per due mandati consecutivi, nel 2005 e nel 2009, presidente della Siae. È direttore responsabile della rivista giuridica Il Diritto d'Autore. Amico e legale di personaggi come Ennio Morricone, Alberto Sordi, Maurizio Costanzo, Francesco Cossiga, Pippo Baudo, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Enzo Bearzot, è anche presidente onorario della Fondazione Alberto Sordi per gli anziani. (ANSA).