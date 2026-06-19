(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le parole inaccettabili pronunciate da Donald Trump, che non riflettono il rispetto e la correttezza su cui devono fondarsi i rapporti tra Capi di Stato e di Governo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rendendo noto di aver annullato, d'intesa col ministro Tajani, la missione prevista per la prossima settimana negli Stati Uniti per partecipare a un forum economico e ad alcune iniziative di promozione del 'sistema Lombardia'. "Le parole di Trump offendono la presidente Meloni e l'Italia". "Solo pochi giorni fa ho partecipato alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'Indipendenza americana, a conferma del valore dell'amicizia tra Italia e Stati Uniti - aggiunge Attilio Fontana -. Ma l'amicizia, così come le relazioni internazionali, si fonda sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni. Quando questi principi vengono meno, è necessario assumere una posizione chiara". (ANSA).