(ANSA) - CAPRI, 12 GIU - Svolta digitale e all'insegna della sostenibilità per la mobilità di Capri. A partire da lunedì 15 giugno, a bordo di tutti gli autobus della compagnia ATC non sarà più possibile acquistare i biglietti utilizzando il denaro contante. Il pagamento del titolo di viaggio avverrà esclusivamente in modalità elettronica e contactless. La nuova misura punta a modernizzare il servizio sull'isola azzurra. Per convalidare il viaggio, i passeggeri dovranno semplicemente avvicinare ai nuovi terminali POS installati a bordo dei mezzi le proprie carte di credito, debito (comprese le prepagate) o i dispositivi elettronici come smartphone e smartwatch abilitati ai pagamenti. La transazione avverrà in modo immediato, senza necessità di digitare codici PIN o effettuare registrazioni. L'eliminazione del contante a bordo, spiegano dall'azienda, nasce dall'esigenza prioritaria di efficientare il trasporto pubblico, riducendo drasticamente i tempi di sosta alle fermate e azzerando le code per il resto dei passeggeri. Una novità che mira a garantire una maggiore regolarità e puntualità delle corse, portando benefici sia ai residenti sia ai moltissimi turisti che affollano l'isola. Per garantire la massima accessibilità anche a chi preferisce o ha la necessità di usare il denaro contante, resteranno comunque attivi i canali di vendita tradizionali a terra. I biglietti cartacei si potranno infatti acquistare presso le biglietterie ufficiali ATC di Capri (Piazza Martiri d'Ungheria), Anacapri, Marina Piccola e Marina Grande, oltre che nelle tabaccherie e attività commerciali convenzionate su tutto il territorio isolano. Il provvedimento è stato introdotto in sinergia e condivisione con le Amministrazioni Comunali, le associazioni di categoria e i rappresentanti degli utenti. "Con il passaggio al cashless a bordo compiamo un passo decisivo verso la modernizzazione dei nostri servizi, allineando Capri ai più alti standard europei di mobilità urbana. Meno file, più puntualità e massima trasparenza", fa sapere la direzione di ATC. (ANSA).