(ANSA) - ROMA, 22 APR - Come annunciato nella conferenza stampa del 9 aprile si aggiungono altri titoli a completare la selezione della competizione del Festival di Cannes, ma neanche tra questi c'è spazio per l'Italia. Si tratta di PAPER TIGER di James GRAY per il concorso principale, film che concorrerà quindi per la Palma d'Oro. Interpretato da Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller, per Variety che riporta la sinossi della trama si tratta di un crudo thriller poliziesco che segue le vicende di due fratelli che cercano di realizzare il sogno americano, finendo però "coinvolti in un piano che si rivela troppo bello per essere vero". Mentre per Un Certain Regard si aggiungono l'horror vittoriano VICTORIAN PSYCHO di Zachary WIGON; MÉMOIRE DE FILLE (A Girl's Story) di Judith GODRÈCHE e TITANIC OCEAN di Konstantina KOTZAMANI. Inoltre ULYSSE di Laetitia MASSON (Closing Film of Un Certain Regard). Per Cannes Première arrivano THE END OF IT di Maria Martinez BAYONA; MARIE MADELEINE (Mary Magdalene) di Gessica GÉNÉUS; AQUÍ di Tiago GUEDES; MARIAGE AU GOêT D'ORANGE di Christophe HONORÉ; e SI TU PENSES BIEN di Géraldine NAKACHE. Nella sezione delle proiezioni speciali entrano VESNA (Spring) di Rostislav KIRPIČENKO; CENIZA EN LA BOCA (Ashes) di Diego LUNA; TANGLES di Leah NELSON; LE TRIANGLE D'OR di Hélène ROSSELET-RUIZ; GROUNDSWELL di Joshua & Rebecca TICKELL. Infine per i Family Screening si aggiunge LUCY LOST di Olivier CLERT. (ANSA).