(ANSA) - CAIVANO, 12 GIU - "Da luogo di droga a luogo di vita": così don Maurizio Patriciello ha commentato l'inaugurazione di "Villa Andersen", avvenuta questo pomeriggio nel rione Parco Verde di Caivano. "Tutte le famiglie che abitano in questa zona si affacciano su questo parco, diventato il luogo più pericoloso del Parco Verde dove nessun bambino si permetteva di venire. Da qui sono passati centinaia di fratelli tossicodipendenti e alcuni ci hanno anche perso la vita", ha aggiunto il parroco nel corso del suo intervento. L'area verde, segnata da decenni di abbandono, è stata completamente recuperata grazie ai lavori eseguiti dal 10° Reparto Infrastrutture dell'Esercito italiano. Gli interventi sono stati coordinati dalla Struttura del Commissario straordinario per i territori ad alta vulnerabilità, guidata da Fabio Ciciliano. Il nuovo parco, esteso su una superficie di circa 8.500 metri quadrati e inutilizzato da oltre dieci anni, confina con la parrocchia di San Paolo Apostolo, guidata da don Patriciello. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il commissario straordinario Fabio Ciciliano, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il comandante territoriale Sud dell'Esercito, generale di Divisione Andrea Di Stasio, il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, e lo stesso don Patriciello. L'intervento ha consentito il recupero delle aree verdi, la piantumazione di nuovi alberi, il ripristino delle strutture esistenti e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. All'interno del parco sono stati realizzati un campo polivalente, percorsi pedonali, aree gioco per bambini, una fontana e un piccolo anfiteatro destinato ad attività educative, culturali e ricreative. Le opere di riqualificazione, che hanno riguardato sia gli interventi edili sia quelli sul verde, hanno comportato un investimento di 750 mila euro per i lavori infrastrutturali e di 149.800 euro per la sistemazione delle aree verdi. (ANSA).