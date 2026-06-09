(ANSA) - BELFAST, 09 GIU - Manifestanti hanno bloccato importanti arterie stradali a Belfast, nell'Irlanda del Nord, e alcuni di loro hanno dato fuoco a diversi veicoli, tra cui un autobus, il giorno dopo un attacco con coltello attribuito a un rifugiato sudanese: lo hanno riportato giornalisti sul posto. Dopo l'accaduto, polizia e autorità avevano lanciato ripetuti appelli alla calma. In serata, centinaia di manifestanti, molti dei quali con il volto coperto, hanno iniziato a radunarsi in diversi punti di Belfast. Del fumo si è alzato da più punti della città, sorvolata da elicotteri della polizia, secondo i cronisti sul posto. (ANSA).