(ANSA) - TORINO, 16 GIU - A 91 anni Giuseppe ha affrontato da sveglio l'intervento chirurgico che con tecnica laparoscopica gli ha rimosso la colecisti, chiacchierando e scherzando con i medici dell'équipe. "Il dolore alla pancia - racconta - che avevo al mio arrivo in pronto soccorso era insopportabile, oggi sto bene e devo ringraziare i medici del Mauriziano per tutto quello che hanno fatto per me, soprattutto in sala operatoria". Quattro piccole incisioni, due da un centimetro e due da mezzo centimetro, praticate dal dottor Marco Palisi, specialista della Chirurgia generale e oncologica diretta dal dottor Alessandro Ferrero, hanno consentito l'asportazione dell'organo infiammato, dopo un'anestesia loco-regionale, spinale lombare e peridurale toracica. Il paziente è andato a casa cinque giorni dopo l'intervento, ieri è tornato in ospedale per la rimozione dei punti e oggi risulta guarito a tutti gli effetti. "Di norma - spiegano Simone Ceci e Luigi Barberis, specialisti dell'Anestesia e Rianimazione generale diretta dal dottor Fabrizio Racca - per questo tipo di intervento si ricorre all'anestesia generale, ma le condizioni di fragilità del paziente non lo consentivano e abbiamo ritenuto opportuno ricorrere a questa soluzione piuttosto infrequente". "Problemi di natura cardiologica e respiratoria del paziente suggerivano di non eseguire l'intervento - conferma il dottor Palisi -, ma quando lo stesso si è reso necessario è diventato più che mai opportuno adottare il percorso meno invasivo possibile". Durante l'intervento Giuseppe ha scherzato: "Ci ha detto che finalmente non sentiva più dolore e mi ha bonariamente rimproverato perché voleva che finissi prima". "Accanto alla gioia per la guarigione del nostro paziente, mi sento di esprimere gratitudine e apprezzamento per l'opera svolta dai medici del nostro ospedale", commenta Franca Dall'Occo, direttrice generale dell'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano . (ANSA).