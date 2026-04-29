(ANSA) - ROMA, 29 APR - I pm romani, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano il reato di tentato omicidio al 21enne fermato per gli spari del 25 aprile a Roma. Nelle contestazioni anche il reato di detenzione di armi. Il giovane sarebbe stato individuato dalla targa dello scooter da cui ha esploso i colpi con una pistola soft air. Grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di via delle Sette Chiese, nel quartiere Ostiense, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dallo scooter. Chi indagata ha identificato Eithan Bondi, questo il nome del 21enne fermato, che questa notte è stato anche oggetto di una perquisizione domiciliare.