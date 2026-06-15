(ANSA) - SAN STINO DI LIVENZA, 15 GIU - Si sono concluse da poco le ricerche del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote, che ha confessato di averlo gettato in un canale a San Stino di Livenza (Venezia). Anche l'ultimo sorvolo dell'elicottero Drago, che era giunto in zona nel tardo pomeriggio, lasciando pensare che potesse esserci una svolta, è stato infruttuoso. I vigili del fuoco si sono dati appuntamento per le 8.45 di domani mattina per una nuova giornata di perlustrazioni dall'alto - con elicottero e droni - e dall'interno del canale, con i gommoni del reparto Saf e i sommozzatori. (ANSA).