(ANSA) - SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA), 15 GIU - Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote a San Stino di Livenza (Venezia). Le attività si concentrano lungo il canale Malgher, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo, e vedono impegnato un dispositivo di ricerca rafforzato dei vigili del fuoco. In azione il reparto Saf con gommoni per il monitoraggio in superficie, i sommozzatori per le verifiche nei tratti più complessi e i piloti di droni incaricati della perlustrazione dall'alto delle aree più difficilmente accessibili. Nelle prossime ore è atteso anche il ritorno dell'elicottero "Drago", che effettuerà un nuovo sorvolo dell'intero tratto interessato dalle ricerche, seguendo il corso d'acqua fino alla foce e al mare Adriatico. Le operazioni proseguono senza sosta con l'obiettivo di individuare il corpo della donna e completare gli accertamenti investigativi. (ANSA).