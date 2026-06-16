(ANSA) - SAN STINO DI LIVENZA, 16 GIU - Sono riprese questa mattina, per il terzo giorno consecutivo - nei primi due le verifiche erano generiche, per una persona scomparsa - le ricerche, nel canale Malgher, da parte dei vigili del fuoco, del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne, reo confesso. Il corso d'acqua, che attraversa San Stino di Livenza (Venezia), verrà nuovamente ispezionato dai gommoni del nucleo Saf, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato. Come già accaduto sin da sabato notte, quando il giovane ha indicato il luogo dove aveva gettato la salma della zia, si procederà sia all'ispezione della zona interna alla cittadina, sia alla restante parte del corso d'acqua che si immette nel fiume Loncon e poi giunge fino al mare Adriatico, nei pressi di Caorle. (ANSA).