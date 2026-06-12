(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico (Foggia) mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura, guidata da un altro partecipante alla festa, lo ha travolto in pieno. Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno tentato ogni manovra per tentare di salvare la vita al 17enne ma ma non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. La famiglia del minore è molto conosciuta. Il papà è consulente del lavoro, mentre la mamma è un'insegnante. (ANSA).