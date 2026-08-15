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Yemen, danni ingenti al porto di Mokha dopo gli attacchi degli Houthi
Le parole del direttore del porto, Abdul Malik Al-Sharabi
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Sicilia, dopo piccola tregua riprende l'attività eruttiva dell'Etna

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Malga Zonta, Marchiori: «Pace e dialogo valori dell’Autonomia»

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Ferragosto, a Milano pranzo per oltre 250 senzatetto. Delpini: "Preoccupati da aumento poveri"

Ferragosto, a Milano pranzo per oltre 250 senzatetto. Delpini: \"Preoccupati da aumento poveri\"
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Zuccolini (Sant'Egidio): "Ferragosto di solidarietà è risposta a conflitti, caldo e solitudine"

15 agosto 2026
Zuccolini (Sant'Egidio): \"Ferragosto di solidarietà è risposta a conflitti, caldo e solitudine\"
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Siena conferisce il premio Mangia all'Ad di Mps Luigi Lovaglio

15 agosto 2026
Siena conferisce il premio Mangia all'Ad di Mps Luigi Lovaglio
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Siena conferisce il premio Mangia all'Ad di Mps Luigi Lovaglio

15 agosto 2026
Siena conferisce il premio Mangia all'Ad di Mps Luigi Lovaglio
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Papa Leone prega per Ucraina, Russia e Colombia durante l'Angelus

15 agosto 2026
Papa Leone prega per Ucraina, Russia e Colombia durante l'Angelus
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Una fuoriuscita di petrolio minaccia la costa meridionale dell'Oman

15 agosto 2026
Una fuoriuscita di petrolio minaccia la costa meridionale dell'Oman
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Oman, riprese aeree fuoriuscita di petrolio al largo della costa meridionale

15 agosto 2026
Oman, riprese aeree fuoriuscita di petrolio al largo della costa meridionale
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Tomba di Beatrice, un uomo suona l'Ave Maria di Schubert con la sua tromba

15 agosto 2026
Tomba di Beatrice, un uomo suona l'Ave Maria di Schubert con la sua tromba
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Incendio in Spagna, bruciati 15mila ettari: evacuati oltre mille residenti

15 agosto 2026
Incendio in Spagna, bruciati 15mila ettari: evacuati oltre mille residenti
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Thailandia, famiglia francese salvata dopo 16 ore alla deriva al largo di un'isola

15 agosto 2026
Thailandia, famiglia francese salvata dopo 16 ore alla deriva al largo di un'isola
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