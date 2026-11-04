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Vittoria dem alle midterm in Texas, Talarico e Hinojosa festeggiano in un fast food
I due nuovi eletti in un video sui social 'brindano' da Whataburger
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Bianca Balti, "La mia malattia mi ha dato un'opportunità, per questo ho creato la fondazione Mind no cancer"

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Midterm, la gioia per le strade di Austin dopo la vittoria del dem Talarico

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Fincantieri e Leonardo rafforzano la joint-venture "Orizzonte Sistemi Navali"

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Electrolux, Urso: "Nessun licenziamento e salvaguardati gli stabilimenti"

4 novembre 2026
Electrolux, Urso: \"Nessun licenziamento e salvaguardati gli stabilimenti\"
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4 novembre: Mattarella e le alte cariche dello Stato all'Altare della Patria

4 novembre 2026
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Pechino: “Midterm questione interna, continueremo a collaborare con Usa”

4 novembre 2026
Pechino: “Midterm questione interna, continueremo a collaborare con Usa”
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Midterm, El-Sayed e l'affondo a Vance: “Habibi, sarai tenuto a farmi prestare giuramento”

4 novembre 2026
Midterm, El-Sayed e l'affondo a Vance: “Habibi, sarai tenuto a farmi prestare giuramento”
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Midterm, El-Sayed rivendica la vittoria in Michigan: “Ce l’abbiamo fatta”

4 novembre 2026
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Midterm, Pappas sarà il primo senatore Usa dichiaratamente gay

4 novembre 2026
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Midterm, Talarico: "Scommettete sempre su chi parte svantaggiato"

4 novembre 2026
Midterm, Talarico: \"Scommettete sempre su chi parte svantaggiato\"
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Midterm, i sostenitori di Paxton delusi dalla vittoria di Talarico in Texas

4 novembre 2026
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Midterm, a Portland i festeggiamenti dei giovani dem per la vittoria

4 novembre 2026
Midterm, a Portland i festeggiamenti dei giovani dem per la vittoria
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