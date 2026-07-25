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Vitello al pascolo scivola dentro una forra salvato con elicottero dai vigili del fuoco
Esemplare di 300 chili non riusciva a risalire dalla profondità
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Aereo militare A400M effettua primo lancio antincendio nel sud-ovest della Francia

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Due Canadair su un incendio nei boschi nel Cagliaritano, evacuazioni

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Incendio nel Cagliaritano, evacuata anche la casa anziani delle suore

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Marcia No Tav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte

25 luglio 2026
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Tra Omero e Hollywood: il cavallo di Troy arriva in Turchia

25 luglio 2026
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Tom Holland e Zendaya presentano "Spider-Man"

25 luglio 2026
Tom Holland e Zendaya presentano \"Spider-Man\"
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Fakir, "sangue nelle vie aeree nelle morti per meccanismi asfittici compressivi"

25 luglio 2026
Fakir, \"sangue nelle vie aeree nelle morti per meccanismi asfittici compressivi\"
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Venezuela, commemorazioni ad un mese dal devastante terremoto

25 luglio 2026
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Tajani: "Accordo con Vannacci? È uscito lui dal centrodestra"

25 luglio 2026
Tajani: \"Accordo con Vannacci? È uscito lui dal centrodestra\"
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Nuovo ponte al confine con gli Usa, ma il Canada lo inaugura da solo

25 luglio 2026
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Indiani uccisi nella Bergamasca, il ricercato arrestato nel Regno Unito

25 luglio 2026
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Kiev, proteste per la rimozione del ministro della Difesa ucraino

25 luglio 2026
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