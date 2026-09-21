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Violenze a scuola, Mattarella: "A volte i genitori tradiscono il loro compito educativo"
Il capo dello Stato ad Amatrice: "Intollerabili anche quelle pretese di supremazia sulle ragazze"
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Ero Straniero: "Con gli oltre 130mila nuovi regolari, 228 milioni di contributi allo Stato"

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Abusi su un minore a Torino, FdI sul luogo della violenza

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Mattarella ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico

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"Con il programma 'Giovani, donne e lavoro' investiamo sulle persone"

21 settembre 2026
\"Con il programma 'Giovani, donne e lavoro' investiamo sulle persone\"
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Confartigianato: le pmi italiane pagano l'energia 3,7 miliardi in più della media Ue

21 settembre 2026
Confartigianato: le pmi italiane pagano l'energia 3,7 miliardi in più della media Ue
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Funerali Mazzola, il feretro lascia Sant'Ambrogio tra cori e applausi

21 settembre 2026
Funerali Mazzola, il feretro lascia Sant'Ambrogio tra cori e applausi
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Funerali Mazzola, Malagò: "Con Italia-Germania c'innamorammo del calcio"

21 settembre 2026
Funerali Mazzola, Malagò: \"Con Italia-Germania c'innamorammo del calcio\"
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Alzheimer, al Campus Bio-Medico la ricerca si affianca alla fase clinica

21 settembre 2026
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Docente accoltellata a Roma, la testimonianza di un collega: "Ragazzo devastato"

21 settembre 2026
Docente accoltellata a Roma, la testimonianza di un collega: \"Ragazzo devastato\"
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Donna accoltellata in val d'Ossola, fermato l'ex compagno

21 settembre 2026
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Funerali Mazzola, l'arrivo e l'entrata del feretro a Sant'Ambrogio

21 settembre 2026
Funerali Mazzola, l'arrivo e l'entrata del feretro a Sant'Ambrogio
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Gratteri: "Con 3,2 milioni pagato un anno di intercettazioni"

21 settembre 2026
Gratteri: \"Con 3,2 milioni pagato un anno di intercettazioni\"
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