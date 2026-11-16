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Violenza di genere:"Tema che deve coinvolgere tutti, ne va della vita e della salute di tante donne"
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Barbero: "La guerra c'è da sempre, ma non è sempre la stessa cosa"

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Perù, affetto "travolgente" per il Papa: colpito al volto da un rosario

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Terra dei fuochi, Meloni: "Il governo ci ha messo testa e faccia"

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Fallisce il lancio del razzo Vulcan, Amazon perde 40 satelliti

16 novembre 2026
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Sicurezza dei ciclisti, parla il papà di Sara Piffer

16 novembre 2026
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Fragilità invisibili: superare l'isolamento e ritrovare la comunità: l'intervento

16 novembre 2026
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Il Papa nell'Amazzonia peruviana: “Qui le ferite della deforestazione indiscriminata”

16 novembre 2026
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Trump: “In Asia incontrerò Xi e Putin, forse anche Kim”

16 novembre 2026
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Tajani: "Manovra, più fondi nella sanità"

16 novembre 2026
Tajani: \"Manovra, più fondi nella sanità\"
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Geffray in un liceo a Nantes, scatta la protesta degli studenti

16 novembre 2026
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Trieste, il Castello di Miramare e i Musei Civici diventano un’unica destinazione per i turisti

16 novembre 2026
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Guterres: "In Myanmar la violenza deve cessare"

16 novembre 2026
Guterres: \"In Myanmar la violenza deve cessare\"
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