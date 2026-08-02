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Val di Susa, un militante no Tav: "Amo questo territorio e non voglio sia devastato"
Le parole dell'attivista mentre il presidio a Venaus viene smontato dopo giorni di mobilitazione
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Cuba, metà del Paese colpito dall'ennesimo blackout

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Franco Baresi, l'omaggio dei tifosi davanti a Casa Milan

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Grecia, continua la battaglia contro i roghi sulle colline di Porto Germeno

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Indonesia, incendio su un traghetto: 5 morti e decine di dispersi

2 agosto 2026
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Perù, Tajani: "L'ambasciata italiana farà tutto ciò che serve"

2 agosto 2026
Perù, Tajani: \"L'ambasciata italiana farà tutto ciò che serve\"
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Russia, bomba esplode davanti ad un locale: 3 morti e 21 feriti

2 agosto 2026
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Breuil-Cervinia senza neve, le immagini dell'estate alpina

2 agosto 2026
Breuil-Cervinia senza neve, le immagini dell'estate alpina
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I cento anni del Napoli, ieri la seconda serata di festeggiamenti

2 agosto 2026
I cento anni del Napoli, ieri la seconda serata di festeggiamenti
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Land art su un campo nel Veronese con il volto di Marilyn Monroe

2 agosto 2026
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Trentenne ucciso a coltellate dopo una lite in casa nel Modenese

2 agosto 2026
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Val Badia, colata di fango a San Vigilio di Marebbe

2 agosto 2026
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Bologna, corteo per ricordare le vittime della strage alla stazione

2 agosto 2026
Bologna, corteo per ricordare le vittime della strage alla stazione
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