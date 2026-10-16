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Usa, sparatoria in una scuola elementare nell’Oregon
La veglia in memoria delle vittime
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Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele: "Ho avuto paura di non sentirmi all'altezza"

Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele: \"Ho avuto paura di non sentirmi all'altezza\"
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Costa a Zelensky: “È il momento di aumentare il nostro sostegno all'Ucraina"

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Lombardi: “Bisogna insegnare la storia a certi personaggi”

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“No Meloni Day”, gli studenti scendono in piazza in tutta Italia

16 ottobre 2026
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Milano "giardino della creatività" con musica, tecnologia e innovazione

16 ottobre 2026
Milano \"giardino della creatività\" con musica, tecnologia e innovazione
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16 ottobre, Fadlun: "Anpi non faccia politica, sia custode della resistenza"

16 ottobre 2026
16 ottobre, Fadlun: \"Anpi non faccia politica, sia custode della resistenza\"
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A Treviso studenti scavalcano cancelli di un liceo per unirsi a corteo

16 ottobre 2026
A Treviso studenti scavalcano cancelli di un liceo per unirsi a corteo
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Protesta degli studenti a Roma, corteo verso il ministero dell'Istruzione

16 ottobre 2026
Protesta degli studenti a Roma, corteo verso il ministero dell'Istruzione
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Prosegue al Gemelli di Roma il ricovero del Papa

16 ottobre 2026
Prosegue al Gemelli di Roma il ricovero del Papa
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Una nuova sede per la Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe

16 ottobre 2026
Una nuova sede per la Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe
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Tesla svela l'auto elettrica Roadster di nuova generazione

16 ottobre 2026
Tesla svela l'auto elettrica Roadster di nuova generazione
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Tensioni al Ghetto ebraico a Roma, insulti e urla contro l'Anpi

16 ottobre 2026
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