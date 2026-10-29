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Trump, 'Bolsonaro rivendica presidenza del Brasile? Non voglio essere coinvolto'
'Non voglio commentare. È stata un'elezione molto strana, questo è certo'
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Voto in Israele, ancora in corso lo spoglio delle schede elettorali

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Obama vola in Georgia per sostenere i candidati democratici alle midterm

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Trump grida alla frode elettorale, i democratici hanno barato in Alaska

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Gli ultimi minuti di Fakir nel video della bodycam di uno degli agenti

28 ottobre 2026
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Israele, Tajani: "Auspicio nuovo governo contribuisca a conclusione della guerra"

28 ottobre 2026
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Intesa, ‘Crediamo nei giovani, 1 miliardo per favorire lo studio’

28 ottobre 2026
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Trento: guasto alla rete idrica ai Solteri, limitazioni al traffico in serata

28 ottobre 2026
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Il prof aggredito a Torino: "Violenza immotivata contro di me"

28 ottobre 2026
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Flavio Bolsonaro è atterrato a Miami con la famiglia

28 ottobre 2026
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In arrivo “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” il remake che gioca con la nostalgia

28 ottobre 2026
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Ania chiede il salvadanaio previdenziale per i neonati già in legge di bilancio

28 ottobre 2026
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Scontro tra due treni in Spagna, i passeggeri portati in salvo dai vagoni

28 ottobre 2026
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