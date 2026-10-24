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Torino, imponente colonna di polizia penitenziaria e Gom in autostrada
Agenti su una ventina di mezzi, ignoto chi venga scortato
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Domini collettivi, al via il percorso partecipativo per la riforma: parla l'assessore Gottardi

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Roma, le voci dei partecipanti alla manifestazione contro il riarmo

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Francia, i "gilet gialli" confermano una mobilitazione per il 31 ottobre

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Madrid, migliaia di persone in corteo per chiedere un aumento delle pensioni

24 ottobre 2026
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Cortei a Milano, il centro è blindato e in piazza Duomo ci sono i Lince

24 ottobre 2026
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Disagi negli aeroporti di Mosca: la minaccia di droni ucraini fa scattare l'allarme

24 ottobre 2026
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Ucraina, Zelensky spera nei colloqui con Usa e Russia ad Abu Dhabi a novembre

24 ottobre 2026
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Spara sulla folla vicino Parigi, Macron: “Attentato razzista”

24 ottobre 2026
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Usa, Trump zittisce giornalista Nbc: “Silenzio!” su spot contro Acton

24 ottobre 2026
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Agguato in Calabria, uccisa la moglie di un boss, lui ferito

24 ottobre 2026
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Indonesia, studenti in piazza per lo stato di calamità contro i roghi

24 ottobre 2026
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Il momento del crollo del palazzo di 18 piani in Kenya

24 ottobre 2026
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